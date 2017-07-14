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Antalya’da 15 Temmuz afişlerini yırtan üç kişiye gözaltı

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Antalya’da darbe girişiminin yıldönümü için asılan afişleri yırtan üç kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Serik ilçesinde belediye tarafından astırılan altı 15 Temmuz afişi, saat 02.30 sıralarında üç kişi tarafından parçalandı.

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Afişte “15 Temmuz kahramanlık destanını yazan şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyoruz – Prof. Dr. Ramazan Çalık, Serik Belediye Başkanı” ifadesi, darbeci askeri vurarak girişimin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir ve tankın üzerine çıkmış yurttaşların fotoğrafı bulunuyordu.

Yurttaşların ihbarı üzerine gelen polis, üçü de 25 yaşındaki Y.E., S.E. ve A.C.G.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, telefonlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Ömer Halisdemir’e hakaret içeren video kayıtlarının bulunduğu iddia edildi.

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