Antalya’da 15.5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi

Antalya’da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15.5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı dolayısıyla artacağı öngörülen alkollü içki tüketimini fırsata çevirmek isteyen grupların, merdiven altı tabir edilen imalathanelerde ürettikleri içkileri piyasaya sürecekleri bilgisine ulaştı.

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Muratpaşa ilçesinde kimya deposu, Kepez ilçesinde ise medikal firması bulunan bir şüphelinin, yasal sınırlar içerisindeki alkol alıp satma yetkisini kullanarak sahte içki yapımında kullanılan ürünleri kente getirdiği tespit edildi.

Sahte içkilerin üretildiği ve depolandığı yerlere yönelik düzenlenen operasyonda, sahte alkol ve içkilerin yanı sıra, üretimde kullanılan malzemeler de ele geçirildi.