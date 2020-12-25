Antalya’da 12 sokak köpeği zehirlendi

Antalya’da sokağa terk edilen 12 köpek, zehirlenerek öldürüldü.

Fotoğraf: DHA

Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’ndeki boş araziye terk edilen köpekler, çevredeki işyerlerinde çalışanlar tarafından besleniyordu.

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Çalışanlardan Havva Coşkun, dün köpekleri beslemek için alana gitti ve 12’sinin hareketsiz yattığını gördü. Kadın, hayvanların ağzında köpürme olduğunu fark ederek zehirlendiklerinden şüphelendi.

Coşkun’un ihbarı üzerine jandarma olay yerine giderek köpekleri inceledi. Ölen köpekler Kepez Belediyesi’ne ait ekipler tarafından alınırken, jandarma ekipleri köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.