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Yaramazlara biraz batar!

Antalya ve Osmaniye’de iş cinayetleri: Mülteci işçiyi elektrik çarptı, diğeri iş makinesine sıkıştı

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Antalya’da ve Osmaniye’deki iş cinayetlerinde 25 ve 30 yaşlarındaki iki işçi hayatını kaybetti.

Hamdo ve Mağaralı

Serik ilçesindeki inşaatta çalışan Suriyeli 25 yaşındaki Ahmud El Hamdo ve arkadaşı, dün saat 15.00 sıralarında taşıdığı demirin elektrik direğine temas etmesi sonucu yaralandı.

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Sağlık ekipleri El Hamdo’nun hayatını kaybetttiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer işçi Beşer El Nahar önce Serik Devlet Hastanesi’ne, oradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

İnşaat sahibi ve yüklenici firma temsilcisi gözaltına alındı.

İş makinesine sıkıştı

Toprakkale ilçesindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 30 yaşındaki Deniz Mağaralı, demir- çelik fabrikasının çelikhane bölümünde iş makinelerinin arasına sıkıştı.

Ağır yaralı halde Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçi hayatını kaybetti. Mağaralı’nın cenazesi Hatay’ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.


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