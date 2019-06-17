Antalya valiliği, LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü yasakladı

Antalya valiliği, ‘3. Antalya LGBTİ+ Onur Haftası’ kapsamındaki Onur Yürüyüşü ve akabindeki diğer yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi ve stant/çadır kurma gibi etkinlikleri yasakladı.

@FatihPinar1

Valilik, ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A-C maddeleri’ gereğince, ‘karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmemesi, tesis edilen huzur ortamı ve milli güvenlik ve kamu düzeni ile genel sağlığın ve genel ahlakın bozulmaması, olası şiddet ve terör olaylarının önüne geçilmesi, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması’nı gerekçe göstererek yasakladı.

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İnsan Hakları Derneği (İHD) Antalya Şubesi’nin olağan genel kurul toplantısına katılan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, söz konusu yasaklamaya dair şunları söyledi: “LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, demokratik bir çalışmadır ve yasaklanmış olması bir insan hakları ihlalinden de öte faşist bir bakış açısıdır. Bu tamamen keyfi bir uygulamadır. Bu yasakları kınıyorum.”

Onur Haftası kapsamındaki etkinliklerin yasaklamasına tepki gösteren Antalya Kadın Platformu, Antalya’da trans kadın Gökçe Saygın’ın öldürülmesini de hatırlatarak, valiliğin bu yasakla ‘homofobi ve transfobiye karşı mücadeleye engel olduğunu’ belirtti. Onur Yürüyüşü’nün anayasal bir hak olduğunu hatırlatan platform, yasağın hukuka aykırı olduğunu vurguladı.