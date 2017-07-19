Antalya Film Festivali’nde ‘ulusal film kategorisi’ kaldırıldı

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Uluslararası Antalya Film Festivali’nden ‘ulusal film yarışma kategorisi’ kaldırıldı.

Festival bu yıl yalnızca ‘uluslararası film yarışma kategorisi’ dalında 21-27 Ekim tarihlerinde düzenlenecek.

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Bu yıl festivalde artistik direktörlük görevini film yapımcısı Mike Downey, danışmanlık görevini Saraybosna Film Festivali Direktörü Mirsad Purivatra, Antalya Film Forum’un direktörlük göreviniyse film yapımcısı Zeynep Atakan üstlenecek.

Festival öncesi basın toplantısı düzenleyen belediye başkanı Menderes Türel, şunları söyledi: “Daha önce ulusal ve uluslararası dallarda yapılan yarışmaları bu yıl birleştirdik. Ulusal bölüm kalktı. Sadece uluslararası alanda yarışma yapılacak. Antalya’yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Antalya’nın güneşinin film üretiminde değerlendirilmesini istiyoruz. Antalya’da film yapımlarına destek veriyoruz.”

Festiveli yeni yarışma programıyla güçlendirmek istediklerini kaydeden Türel, “Ulusal başarılı filmler de bu yarışmada yer alacak. Hem yerli hem yabancı filmler katılacak. Antalya’nın dünyaya açılımını daha güçlü sağlamış olacağız. Küresel bağlarımızı güçlendirerek dünya film endüstrisinin önemli oyuncularından biri olmak amacındayız. Antalya bu konuda dünyanın en büyükleri arasında yer almalıdır” diye konuştu.

İki bölüm eklendi

Türel, bu yıl festivale ‘Çocuk Bölümü‘ ile ‘Film ve Yemek Bölümü’nün de eklendiğini söyledi.

Festivalin çocukların vizyonlarını geliştirmek, sanat ve sinemayla sıkı bağlar kurmalarını sağlamak için önemli bir fırsat yaratacağını anlatan Türel, gastronomiyle ilgili seçilen dört film izlendikten sonra da dört ünlü şefin filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım menüsünün katılımcılara sunulacağını kaydetti.