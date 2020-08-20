Antalya ‘corona’ dinlemedi: İki haftada 31 ülkeden 300 binden fazla turist geldi

Antalya, ağustos ayının ilk iki haftasında 31 ülkeden yaklaşık 325 bin turisti ağırladı.

Fotoğraf: Reuters

Covid-19 tedbirleri kapsamında haziran başında normalleşme adımlarının atılmasıyla Antalya’da turizm hareketlendi.

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İç pazarın ardından, uçak seferlerinin başlamasıyla dış pazarda da canlılık görüldü.

AA’nın haberine göre, günde ortalama 180 uçağın indiği kente, 1-15 Ağustos’ta 106 bini Rusya, 74 bini Ukrayna, 48 bini Almanya, 36 bini Britanya olmak üzere 31 ülkeden 325 bin turist geldi.

Ocaktan bu yana ise kenti ziyaret eden turist sayısı 850 bin olarak kaydedildi.