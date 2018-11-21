Antalya büyükşehiri CHP’den alan AKP’li Türel yeniden aday gösterildi

AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının mevcut başkan Menderes Türel olduğunu açıkladı.

Taş, esnafla bir araya geldiği toplantıda, 24 Kasım Cumartesi gününe kadar Antalya’daki ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

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Türel, 2014’deki yerel seçimde yüzde 36,4’le başkan seçilerek Antalya’yı CHP’den almıştı.

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da İstanbul ve Ankara belediye başkan adaylarının da belirlendiğini ancak ‘siyasi etik gereği’ bunu şimdi açıklamanın doğru olmadığını söyledi.