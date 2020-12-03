Covid-19 tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu edildi.

Fotoğraf: Twitter

Twitter hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Böcek, şunları söyledi: “Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum.”

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108 günlük tedavi süreci

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabı üzerinden, 17 Ağustos’ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

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Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım’da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.