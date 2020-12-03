Covid-19 tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek taburcu edildi.
Twitter hesabından evinde çekilmiş fotoğrafını paylaşan Böcek, şunları söyledi: “Aylar süren ayrılığın ardından eve dönmenin mutluluğuyla tüm hemşehrilerime kucak dolusu selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hepinizi çok seviyorum.”
108 günlük tedavi süreci
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabı üzerinden, 17 Ağustos’ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.
Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül’de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım’da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmıştı.