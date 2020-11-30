Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’in hasta yatağından görüntüsü paylaşıldı

Covid-19 tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tedavisinin 105’inci gününde görüntüsü paylaşıldı.

Fotoğraf: DHA

17 Ağustos’ta Coivid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Böcek, kaldırıldığı özel hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül’de yoğun bakıma alınmış, 24 Eylül’de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmişti.

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Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek’e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmış, 9 Kasım’da da yoğun bakımdan normal servise alınmıştı. Böcek 25 Kasım’da solunum cihazından ayrılmıştı.

Hastane odasında Böcek’i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun.”

Özkan ile Böcek arasında geçen sohbet şöyle:



Özkan: Nasıl gidiyorsunuz başkanım?



Böcek: Sayenizde iyi. Şu anda 100 günü geçti. Bu süreçte gece gündüz demeden, şahsınızda tüm sağlık çalışanlarına, dua eden, arayan, soran herkese çok teşekkür ediyorum. Ve herkes, bütün yardımcı arkadaşlar dahil, hemşirelerimiz, doktorlarımız gece gündüz demeden, çok ilgilenildi. Dualarım size, teşekkür ediyorum her şey için.



Özkan: Biz her hastamızla ilgilenmeye çalışıyoruz ama siz Antalya için önemli bir isimsiniz. Çok mutluyuz sizi böyle gördüğümüz için. İnşallah en kısa zamanda görevinizin başında da sizi görmek isteriz. Bakışlarınız enerji dolu zaten. İnşallah çok daha iyi şeyler yapacaksınız Antalya için de.



Böcek: Çok teşekkür ediyorum her şey için.



Özkan: Geçmiş olsun, Allah bir daha göstermesin.