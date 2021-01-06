Annesinin reddettiği Beyaz Bengal Kaplanı’na hayvanat bahçesi müdürünün eşi bakıyor

Nikaragua’daki bir hayvanat bahçesinde Beyaz Bengal Kaplanı dünyaya geldi.

Fotoğraf: BBC

‘Kar’ anlamına gelen ‘Nieves’ adı verilen dişi yavruyu annesi reddedince başkent Managua yakınlarındaki hayvanat bahçesinin müdürünün eşi kolları sıvadı.

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Müdür Eduarda Sacasa, bir haftalık yavrunun ülkede dünyaya gelen ilk Beyaz Bengal Kaplanı olduğunu, annesinin beş yıl önce bir sirkten kurtarıldığını söyledi.

Yavrunun, annesinin resesif geni nedeniyle beyaz renkli olarak dünyaya geldiğini belirten Sacasa, bunun nadiren rastlanan bir durum olduğunun altını çizdi.

Tüm çalışanların ilgi odağı olan sevimli yavruyla ilgilienen Sacasa’nın eşi Marina Argüello ise onu üç saatte bir ılık keçi sütüyle beslediğini ifade etti.