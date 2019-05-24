Annesi İmamoğlu’nu ağlattı: Hakkını yediler; bir damla terini helal etmiyorum

Siyasi iklimin gergin olduğu, haksızlığa uğradığını düşündüğü bu günlerde ‘gülerek’ mücadele edeceğini defalarca dile getiren ‘millet ittifakı’nın CHP’li İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu bu kez ağladı. Nedeni, katıldığı programın konukların arasındaki annesinin sözleri.

Fotoğraflar: Sozcü TV

İmamoğlu, Uğur Dündar’ın sunduğu, Sözcü TV’de yayınlanan ‘Halk Arenası’nın konuğu oldu. 31 Mart seçiminin iptalinin gerekçeli kararından, rakibi ‘cumhur ittifakı’ adayı Binali Yıldırım’la bir kanalda buluşarak tartışmaya kadar çok sayıda konuya değinilen programda Dündar konukların arasındaki anne Hava İmamoğlu ve baba Hasan İmamoğlu’nun yanına giderek onlara ‘oğul Ekrem İmamoğlu’nu sordu.

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Hava İmamoğlu “Nasıl bir evlattı?” sorusuna “Anlatmama gerek yok nasıl görüyorsanız öyle; içi dışarı yansıyor” diye yanıt verdi.

‘Ben okumadım; çocuklarımın okumasını çok istedim’

“Küçükken bir gün büyüyüp İstanbul gibi dünyanın en büyük kentlerinden birine belediye başkanı olabileceğini ya da daha büyük makamlara gelebileceğini düşündünüz mü?” sorusuna ise şu yanıtı verdi anne İmamoğlu: “Öyle aklıma gelmezdi ama ben okumuş birisi değilim okumasını çok istiyordum. Ben ev hanımıyım ziraatla uğraştım ama çocuklarımın okumasını çok istiyordum.”

Katıldığı programlarda ve diğer etkinliklerde ‘ikincisine’ başladığı yoğun kampanya sürecinde annesini sık görememekten yakınan İmamoğlu’nun gözleri sulandı. Sonra, 31 Mart öncesideki kampanya sürecinde onunla dört kilometre yürüyerek destek olan Müzeyyen Teyzesi başta olmak üzere tüm ‘anneler’ yanına geldiğinde “Annem kıskanacak” diyerek espri yapan İmamoğlu’nun gözünden yaşlar süzülmeye başladı.

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O gözlüğünün altından yaşları silmeye çalışırken Hava İmamoğlu “Anne olarak en beğendiğiniz yanı nedir?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Her tarafını beğeniyorum her şeyinden memnunum hakkını yediler ben de onun bir damla terini bile helal etmiyorum.”

İmamoğlu’nun asla yalan söylemediğini belirten Hava İmamoğlu, ‘göründüğü kadar dürüst, kul hakkına el uzatmayan içi dışı bir bir insan olup olmadığına’ yönelik soruyu ise “Aynen. mahallede çocuklarla kavga etse evde gelip söylemezdi” diye yanıtladı.

Baba Hasan İmamoğlu ise çarşamba günü, 23 Haziran’da düzenlenecek İstanbul seçimi için yol haritasını açıklayan ve ‘yine, yeni, yeniden kazanacağını’ belirten oğlu için şunları söyledi: ”Yüzüne karşı onu ilk kez met ediyorum, asla yalan söylemez. Siyasete atıldı, ona iki şey söyledim ‘Bir sakın hak yeme, iki, asla partizanlık yapma’. Asla yalanı dolanı yoktur. Siyaseti yalan konuşmadan nasıl sürdürecek diye düşünüyorum bazen. Hak yemez.”

Kürsüden inip anne ve babasının elini öpen Ekrem İmamoğlu program sonrasında Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: “Annemi günler sonra ilk kez bu gece gördüm. Beni izlemeye gelmiş. Annemin şahsında, dualarıyla beni ayakta tutan tüm annelerimizin ellerinden öpüyorum.”