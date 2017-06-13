Annesinin içki ve sigara içirdiği çocuk devlet korumasına alındı

Annesi tarafından içki ve sigara içirilen çocuk devlet korumasına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ne zaman çekildiği belli olmayan videoya göre bir çocuğa önce bira içiriliyor.

Annesi olduğu tahmin edilen kişi bu sırada çocuğa önce “İç bakalım hadi, nasıl içiyorsun…”, ardından da “Tatlı mı” diye soruyor. Bu sırada başka bir kadının “İç bakalım” diye seslendiği görülüyor.

Ardından da annenin çocuğa “Sana bir sigara yakayım mı” ve “Dur oğluma sigara yakayım, güzel mi? Çek bakalım…” dediği duyuluyor.

Bakanlık harekete geçti

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından bakanlık harekete geçti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, görüntülerin ardından tüm kentlerdeki emniyet birimleriyle irtibata geçerek çocuğun izini İzmir’de buldu.

Çocuğa koruma anneye soruşturma

Bakanlığın açıklamasında yurttaşların ‘Alo 183 Sosyal Destek Hattı’na yaptıkları ihbarların değerlendirildiği, bakanlığın ve emniyet güçlerinin ortak çalışmasıyla çocuğun bulunduğu ifade edilerek, çocuğun korumaya alındığı belirtildi.

Bakanlık şunları kaydetti: “Çocuğumuz, bakanlığımızın uzman personelinin gözetimi altında olacaktır. Her türlü ihtiyacı karşılanacak ve gerekli psikososyal destek sağlanacaktır. Çocuğumuzun yaşayacağı yer ve geleceğiyle ilgili nihai karar, çeşitli incelemelerin ardından verilecektir. Çocuğumuzun ve annesinin psikolojik durumları, sosyal çevreleri ve yaşadıkları yerdeki fiziksel şartlar incelenecektir. Uzmanlarımız tarafından çocuğumuz için en yüksek faydayı sağlayacak, onu en iyi şekilde koruyacak karar alınacaktır. Görüntülerdeki kabul edilemez davranışların sorumlularıyla ilgili olarak da soruşturma başlatılmıştır ve bu konu da hukukçularımız tarafından titizlikle takip edilecektir.”

Sağlık problemi yok

Bakanlık, çocuğun kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirildiğini ve herhangi bir sağlık problemi bulunmadığının görüldüğünü duyurdu.

Açıklamada, ‘il müdürlüğünce gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, çocuğun annesinin yanında ihmal ve istismara uğrama riski görüldüğünden acil koruma kararı başvurusunun yapıldığı’ aktarıldı.