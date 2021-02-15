Annesini tüfekle vuran babasını ve babaannesini öldürdü; kendisini ihbar etti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir kişi, annesini av tüfeği ile vuran babasını ve aynı odada bulunan babaannesini öldürdü.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Çarıktekke Mahallesi’nde yaşayan Süleyman Özcan (41), eşi Raziye Özcan (41) ile tartışmaya başladı. Süleyman Özcan eşini av tüfeği ile vurarak öldürdü.

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Bu sırada çiftin oğlu Hüseyin Özcan (22), bıçakla saldırdığı babasının elinden aldığı av tüfeği ile Süleyman Özcan’ı ve aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan’ı (82) vurdu. Süleyman Özcan ve Karanfil Özcan olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Özcan’ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendisini bıçakla hafif şekilde yaralayan Hüseyin Özcan sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mahallenin muhtarı Mustafa Çetin, “Bu gece köyümde bir olay yaşandı. Anlatmakta zorlanıyorum bir aile yok oldu. Jandarmanın aramasıyla haberim oldu” ifadelerini kullandı.