Annesini pompalı tüfekle öldürüp polise teslim oldu

Antalyada, tartıştığı annesi Seher Fak’ı pompalı tüfekle öldüren 35 yaşındaki Berk K. polise gidip teslim oldu.
Sabah saatlerinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne giden Berk K., annesini öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi’nde bulunan eve giren polis, Seher Fak’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Seher Fak’ın cesedi, polisin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.
Berk K., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.