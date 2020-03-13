Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 55 yaşındaki annesi G.G’yi (55) boğazı ve sırtından bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla aranan 32 yaşındaki B.G. lokantada çorba içerken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Fotoğraf: DHA

Dün öğle saatlerinde Dededağı Mahallesi’nde yaşayan beş çocuk annesi G.G’yi ziyarete giden komşuları, kapının açık olduğunu fark etti. İçeri giren komşular G.G.’yi kanlar içinde yerde yatarken buldu; durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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G.G.’nin bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi.

Komşuların ifadelerinden yola çıkan polis ve jandarma ekipleri, katil zanlısı olarak G.G.’nin oğlu B.G.’nin peşine düştü. B.G. gece yarısı, bir lokantada çorba içerken yakalanarak gözaltına alındı.

Annesini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilen B.G.’nin sorgusu sürüyor.

