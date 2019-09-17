Annesini korumak için babasını öldüren genç beraat etti

İstanbul’un Beykoz ilçesinde annesini korumak için babasını silahla vurarak öldüren K.A. hakkında ‘meşru müdafaa’ kapsamında oybirliğiyle beraat kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Çubuklu Mahallesi’nde 2 Ocak tarihinde 21 yaşındaki K. A., tartıştığı annesini öldüreceğini söyleyen babası Murat A.’yi tabancayla vurarak öldürmüş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Anadolu başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın ‘üst soydan akrabayı kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması istenmişti.

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‘Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum’ demiş

Duruşmada annesinin telefonuna yabancı numaradan gelen arama yüzünden babasının tartışma çıkardığını söyleyen sanık şöyle konuştu: “Dört gün boyunca bu konu evde tartışıldı. Babam anneme ‘Başkalarıyla görüşüyorsun, telefonunu getir, kayıtlı olmayan numara görürsem seni öldürürüm’ dedi. Babam annemin kendisini aldattığından emin olduğunu söyledi. Mutfağa doğru yönelip, ‘Anneni öldüreceğim, namusum için yaşıyorum’ dedi. Bıçak alıp öldürebileceğini düşündüm. Evde bulunan silahla babamı durdurmak için ateş ettim. Annem geldi, ‘Oğlum sen ne yaptın’ diyerek ağladı. ‘Seni öldürecekti’ dedim.”

Duruşmada tanık olarak dinlenen C.Y., avukatlık yaptığını, maktul ve ailesini 15 yıldır tanıdığını söyleyerek şunları anlattı: “K.A.’nin annesi S.A., bize geldiğinde eşinin kendisine evliliğinin başından beri fiziksel taciz ve şiddette bulunduğunu, kendisini aldattığını, çocukları için hep katlandığını ancak artık ayrılmak istediğini söyledi. 15-20 gün sonra karşılaştığımızda eşiyle konuştuğunu, böyle bir teşebbüste bulunursa kendisini öldüreceğini, adliyeye giderse adliyeden cenazesinin çıkacağını, tehdit ettiği için korktuğundan dolayı boşanmaktan vazgeçtiğini söyledi.”

‘Babam anneme bir şey yapar’ diye sabaha kadar yatak odasının dibinde yatmış

Sanık avukatı Cemal Yücel de şunları söyledi: “Geçtiğimiz ayda 49 kadın cinayeti işlendi. Bunlardan 39’u eşleri tarafından öldürülen kadınlar. ‘Babam anneme bir şey yapar’ diye sabaha kadar yatak odasının dibinde yatmış bir sanıkla karşı karşıyayız” diyerek meşru müdafaa hükümlerinin uygulanmasını istedi.

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Mahkeme heyeti oybirliğiyle beraat kararı verdi.