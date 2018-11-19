Annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını öldüren adama ‘ağır tahrik’ indirimi

Kayseri’de annesini dövdüğü gerekçesiyle babasını bıçaklayarak öldüren 23 yaşındaki Furkan Değirmenci’ye ‘ağır tahrik’ indirimiyle 15 yıl hapis cezası verildi.

Merkezde yaşayan Değirmenci, 17 Ocak’ta 52 yaşındaki babası Hamza Değirmenci’yi 50 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Furkan Değirmenci daha sonra tutuklandı.

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İşçi emeklisi Hamza Değirmenci’nin eşi Nebahat Değirmenci’den çay yapmasını istediği, kadının da reddetmesi üzerine karısını saçlarından sürükleyerek mutfağa götürdüğü belirtildi. Furkan Değirmenci’nin de bu nedenle cinayeti işlediği öne sürüldü.

Furkan Değirmenci hakkında Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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‘Hep endişe ve korkuyla yaşadım’

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Değirmenci ile avukatı, annesi ve ağabeyi katıldı.

Mahkeme başkanı, İstanbul 3’üncü İhtisas Adli Tıp Kurumu’ndan sanığın ceza ehliyetinin tam olduğuna dair rapor gönderildiğini, raporun da dosyaya eklendiğini ifade etti.

Sanık Furkan Değirmenci, son sözünde pişman olduğunu söyledi: “O an nasıl yaptım, cinayeti nasıl işledim, hala şokundayım. Çocukluğumdan beri hep endişe ve korkuyla yaşadım. Anneme ve ağabeyime bir şey olacak korkusuyla yaşadım. Çok pişmanım. Kimseye zarar verecek bir insan değilim. İyi bir insanım, beraatimi istiyorum.”

Şikayetçi olmadığını belirten anne de “Olan oldu. Eşimi kaybettim. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Şikayetçi değilim” diye konuştu.

Mahkeme, katile ‘üst soydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Ancak ceza ağır tahrik indirimiyle 15 yıla düşürüldü.