Annesini demir çubukla vurarak öldürdü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşayan Vusule Yaşar (45), oğlu Emrah Yaşar (18) tarafından başına demir çubukla vurularak öldürüldü. Bir erkekle ilişki yaşadığı gerekçesiyle annesini öldürdüğü öne sürülen Emrah Yaşar tutuklandı.
Yaşyer Mahallesi’nde yaşayan Emrah Yaşar, yıllar önce eşini kaybeden annesi Vusule Yaşar’şa tartıştı. Yaşar, bahçeden aldığı demir çubukla başına vurduğu annesini öldürdü.
Vusule Yaşar’ın cenazesi jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından defnedildi. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emrah Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.