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Yaramazlara biraz batar!

Annesini battaniyeyle boğarak öldürdü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş’ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldürdü. Çatalbaş Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. 

Fotoğraf: DHA

Babası yatsı namazı için camiye gittiği sırada bilinmeyen bir nedenle annesiyle tartışan Çatalbaş, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı battaniyeyi annesinin yüzüne bastırdı. Baba Mehmet Çatalbaş eve döndüğünde eşini yerde hareketsiz yatarken görünce 112’yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Çatalbaş’ın öldüğü belirlendi. 

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Mustafa Haktan Çatalbaş, polise annesi Fatma Çatalbaş’ı boğarak öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Çatalbaş’ın, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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