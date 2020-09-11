Annesine zatürre aşısı yaptıramayınca hemşireleri darp etti, hastayı bıçakladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bir kişi annesine zatürre aşısı yaptırmak için geldiği sağlık merkezinde aşı olmadığı için üç hemşireyi darp etti, hemşireleri kurtarmaya çalışan hastayı da bıçakla yaraladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Küçükköy Mahallesi’ndeki 5 nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşanan olayda Engin Barış K.’ya merkezde aşı olmadığı ve isimlerinin listeye ekleneceği söylendi.

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Bu yanıta sinirlenen Engin Barış K., muayene odasındaki üç hemşireyi darp ettiği sırada sesleri duyup odanın kapısını açarak içeri giren hastalardan 66 yaşındaki akademisyen Abdullah Sönmez, hemşireleri zanlının elinden kurtardı. Zanlı ile boğuşmaya başlayan Abdullah Sönmez, yüzüne yediği yumruk darbesi ve bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Gözaltına alınan şüpheliden üç hemşire ve bıçakla yaraladığı kişi şikayetçi oldu. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık merkezinin doktorlarından Caner Çubuk ‘Beyaz Kod’ bildiriminde bulunduklarını belirterek şunlar söyledi: “Üzücü bir durum, kınıyoruz. Bunun da en büyük sorumlusu aşılarla ilgili yetkili olmayan kişilerin televizyonlarda çıkıp konuşmalarıdır. Bu tip konuşmalar devam ettikçe, birçok sağlık çalışanımız özellikle birinci basamak olan aile sağlığı çalışanlarımız şiddet görmeye devam edeceklerdir. Umarım sağlıkta şiddet yasası caydırıcı bir şekilde gündeme getirilir.”