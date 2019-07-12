Annesine sorduğu soruyla istismar olayları ortaya çıktı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, sekiz yaşındaki E.Y. adlı kız çocuğu, annesine “Senin babandan sakladığın sır var mı?” diye sordu. Annesi, “Babaya karşı sır olmaz. Her şeyi anlatmalısın” cevabını verince küçük kız, amcasının 14 yaşındaki oğlu Ö.Y. ile 62 yaşındaki komşu D.Ş.’nin cinsel istismarına uğradığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

E.Y., aynı mahallede yaşayan amcasının oğlu Ö.Y.’nin, oyun oynamaya bahanesiyle kendisini odaya götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Küçük kız, bu olayın defalarca yaşandığını belirtti.

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Çocuğunun söyledikleriyle şok yaşayan anne, “Sana bu şekilde başka dokunan oldu mu?” diye sorunca küçük kız, başka olayı anlattı.

Aynı mahallede oturdukları babaannesinin komşusu D.Ş.’ye, bayramda şeker almaya gittiğinde, kendisine istismarda bulunduğunu söyleyen E.Y., babaannesine gittikleri başka zaman da adamın kendisini evin arkasındaki ormanlığa götürerek, yine istismarda bulunduğunu anlattı.

Olaylarla ilgili E.Y.’nin ailesi, polise gidip, şikayette bulundu.

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Bir tutuklama, bir adli kontrol

Küçük kızın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. D.Ş. ve Ö.Y. ise gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen D.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ö.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.