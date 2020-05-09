Annesi ve kayınvalidesini sekiz gün arayla Covid-19 nedeniyle kaybetti

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan Linda Hinton, Covid-19 nedeniyle, sekiz gün arayla annesini ve kayınvalidesini kaybetti.

Fotoğraf: New York Post

Annesi Anne Groome, 93 yaşında 9 Nisan’da, kayınvalidesi, 93 yaşındaki Gloria Hinton ise 17 Nisan’da hastalığa yenik düştü. Linda Hinton, “Eşim ve ben iki annemizle yaptığımız güzel seyahatleri, barbekü partilerini hep hatırlayacağız. Sosyal hayatımızın önemli unsurlarıydı ikisi de. Onları çok özleyeceğiz” dedi.

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36 bin nüfuslu Belleville’de yaşayan Hinton, babasını 2007’de kaybettiğini ve annesinin onların yanına yerleştiğini belirterek şöyle devam etti: “İleri yaşına rağmen işten geldiğimizde evde mis gibi kokan yemekler buluyorduk. Mutfak sohbetlerimizi ve bana, ‘Seni seviyorum Linda’ ve benzeri tatlı sözlerini çok arayacağım.”

Kayınvalidesinin de zaman zaman onların yanında kaldığını anlatan Hinton, “O da bana her anlamda çok yardımcı olurdu. Annemle çok iyi geçiniyordu. İkisi iyi arkadaştı. Bizimle de çok iyi arkadaştı. Kayınvalidemin altı çocuğu, 11 torunu, 24 torun çocuğu vardı, iki de torununun torunu” dedi.

İkisini de corona virüsü nedeniyle arka arkaya kaybetmenin çok üzücü olduğunu söyleyen Hinton, aile olarak onları en iyi şekilde anacaklarının altını çizdi.