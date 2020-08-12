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Yaramazlara biraz batar!

Annesi ve kardeşini öldüren Hatay vali yardımcısı gözaltında

Adana’da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga P. gözaltına alındı.

FotoğraF: DHA (Arşiv)

Emniyetten ekipler, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal P.’yi tabancayla öldüren Tolga P.’yi olay yerinde gözaltına aldı.

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Şüpheli Tolga P., Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref P. de görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.

Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.

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Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu.

Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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