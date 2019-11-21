Annesi şikayetçi oldu: Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan’a soruşturma

Giresun’da hayatını kaybeden 11 yaşındaki Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan hakkında soruşturma başlatıldı.

Rabia Naz Vatan, 13 Nisan 2018’de Eynesil ilçesindeki evinin önünde yaralı halde bulunduktan sonra hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, iddia edildiği gibi kızının intihar etmediğini, araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini öne sürüyor. Baba, AKP’li Eynesil belediye başkanının yeğeninin kullandığı arabanın çarptığını, AKP İstanbul Miletvekili Nurettin Canikli’nin de devreye girerek kazanın örtbas edildiğini savunuyor.

Reklam

Annenin iddiası: Eve gelip tehdit etti

DHA’nın haberine göre Şaban Vatan’ın annesi Fikriye Vatan, dün jandarmaya giderek oğlu tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Jandarmaya ifade veren anne Fikriye Vatan, ‘Rabia Naz’ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlunun psikolojisinin bozulduğunu, kendisi ve diğer oğlu Muhammet Vatan’ı kızının ölümünden sorumlu tuttuğunu, bu nedenle de sıkça eve gelip kendilerini tehdit ettiğini’ söyledi.

Fikriye Vatan, oğlunun ilçedeki evine gelerek “Kızımı siz öldürdünüz, nasıl can vereceksin, öleceğini mi zannediyorsun, diğer oğluna sahip çıkıyorsun ama bana sahip çıkmıyorsun, oğlun Muhammet’i öldüreceğim” dediğini öne sürdü.

Reklam

Fikriye Vatan, oğlunun evdeki ruhsatsız av tüfeğini gizlice aldığını, ‘davranışları ve tehditlerinden rahatsız olduğunu, oğlunun evine gelmesini istemediğini’ ifade etti.

Görele savcılığı, Şaban Vatan hakkında tehdit suçlamasıyla soruşturma başlattı. Savcılık, Şaban Vatan’ın annesi Fikriye Vatan’ın evine bir ay süreyle yaklaşmaması yönünde de tedbir kararı aldı.