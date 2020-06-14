Annesi onu kurtarmaya çalışırken ölmüştü; minik Ayşegül de hayatını kaybetti ve bugün toprağa verildi

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde, perşembe günü, annesinin ekmek pişirdiği sırada tandıra düşerek ağır yaralanan ve dün gece hastanede yaşam mücadelesini kaybeden iki yaşındaki Ayşegül toprağa verildi. Ayşegül, onu kurtarmak isterken yanarak ölen annesinin yanına defnedildi.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre üç çocuk annesi ve dört aylık hamile olan Hacer Ergül kızını kurtarmak isterken yüz üstü tandıra düşmüş hayatını kaybetmişti. Komşuların bulup tandırdan çıkardığı minik Ayşegül önce Ağrı Devlet Hastanesi’ne sonra Erzurum ve Trabzon’daki hastanelere sevk edildi. Ancak kurtarılamadı.

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Yakınları tarafından hastaneden alınan Ayşegül’ün cenazesi, ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyüne götürüldü. Köy camisinde cenaze namazı kılınan Ayşegül, annesi Hacer Ergül’ün yanına defnedildi.

Köy muhtarı Hakkı Demir şunları söyledi: “Merhumun eşi köyün çobanı olduğu için olay esnasında evde değilmiş. Arkadaşların beyanına göre çocuk tandıra düşüyor ve annesi çocuğunu kurtarmaya çalışırken dengesini kaybedip tandıra düşüyor. Ayşegül’ün iki kardeşi var. Babanın acısı çok taze ve yaşadıkları durumu ifade edebilecek durumda değil. Ailenin zor gününde yanında olmaya çalışıyoruz.”