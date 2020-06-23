Annesi olmayan danayı at emziriyor

Sivas’ın Zara ilçesinde, annesi olmayan danayı 15 gündür bir at emziriyor. Atı, anne şefkatini esirgemediği danayla bir arada görenler duygulanıyor ve o anların fotoğrafını çekmeden edemiyor.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ilçeye bağlı Yayıközü köyü Oluklu Yaylası’nda köy muhtarı Abdullah Solak’a ait dana 40 günlükken annesi, bir kurdun saldırısına uğradı. Annesi öldüğünden beri onu ‘Aktolgalı’ adlı at emziriyor.

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Solak, danayı atın sahiplendiğini belirterek şunları söyledi: “Dana aç olduğu için atta da süt var, tayı yeni sütten kestiğinden annelik duygusu ortaya çıkmış. Bir gün baktık, dana atı emiyor. Sabah ve akşam yarımşar saat, hemen hemen her gün danayı emziriyor. 15 gündür danaya annelik yapıyor. Atın sütü çok değil ama danaya bir barınma oluyor. Atın sütünün dışında yem ve yayılarak takviye gıda alıyor danamız.”