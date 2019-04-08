Annesi ölen kuzuyu köpek evlat edindi

Britanya’da, annesi doğum sonrasında ölen kuzu Tiger, öksüz kalınca sahibinin köpeği Tom onu ‘evlat edindi’. Zor bir doğum sonrasında uyutulan kuzu, birkaç günlükken ‘baba bildiği’ köpekle mutlu bir yaşam sürüyor.

Fotoğraf: Daily Mail

Daily Mail’deki habere göre köpeğin sahibi, Suffolk’ta yarış atlarının kaldığı bir barınağın da sahibi olan Mary Maitland şunları söyledi: “Ev hayvanı olarak beslediğim iki koyunum vardı. Koyunlardan biri sezaryenle doğum yapmak zorunda kaldı ve Tiger dünyaya geldikten sonra bir daha ayağa kalkamayınca veteriner onu uyuttu. Diğer koyunum Nina ise iki yavrusunun yanı sıra Tiger’a da annelik yapmayı reddetti. Neyse ki Tom onu sahiplendi.”

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Tom’un Tiger’ı bir an bile yalnız bırakmadığını, yaladığını, patileriyle sevdiğini ve ikilinin birlikte uyuduklarını anlatan Maitland, kuzuyla köpeğin ilişkisinin gören herkesin içini ısıttığını vurguladı.