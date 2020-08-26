Annesi bir erkek tarafından bıçaklanan çocuk polislere ağladı: N’olur kadınları koruyun

Çorum’da, R.A. tarafından bıçaklanan üç çocuk annesi Gülten K. ağır yaralandı. Annesinin bıçaklandığını duyan dokuz yaşındaki D.A., polislere “Siz siz olun, kadınları koruyun” diyerek ağladı.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam yaşanan olayda iddiaya göre, Gülten K. bir süredir ayrı yaşadığı R.A. ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi. Aralarında çıkan tartışmada R.A, Gülten K.’yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı.

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Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunan Gülten K., ameliyata alındı.

Annesinin bıçaklandığını öğrenen D.A., polislere ağlayarak şunları söyledi: “Ne olur en azından annemin ayakkabılarını bana verin. Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun n’olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım”.

Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.