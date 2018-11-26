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Yaramazlara biraz batar!

‘Annenle buluşmamı ister misin’ lafı Babel’i yaktı: Beşiktaş ceza verecek

Beşiktaş kulübü, Instagram hesabından bir takipçisine verdiği yanıt sonrası futbolcu Ryan Babel’in disipline sevk edileceğini açıkladı.

Bir taraftar, Babel’e “Kasımpaşalı” diyerek “Yeniden 200 bin kazanmak ister misin?” sorusunu yöneltti.

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Beşiktaşlı futbolcu da yoruma “Annenle yeniden buluşmamı ister misin?” diye karşılık verdi.

Ceza geliyor

Fotoğraf: DHA

Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, internet sitesinden yazılı açıklama yayınlayarak Babel’e ceza verileceğini açıkladı.

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Açıklamada, yanıtın ‘kabul edilemez’ bulunduğu aktarıldı: “Konuyla ilgili Babel’in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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