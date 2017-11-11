‘Annemi dövüp beni taciz ediyordu’ diyen kadın babasını öldürdü

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Bursa’da bir kadın, annesine şiddet uygulayıp kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babasını öldürdü.

Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Kemal K.’nın dün gece eşi G.K.’yi dövdüğü, kendisine engele olmak isteyen kızı Dilara K.’ya da küfrettiği iddia edildi.

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Dilara K. da daha sonra yastığın altında bulunan tabancayla ateş etti. Baba Kemal K., iki kurşun isabet etmesi sonrası hayatını kaybetti.

Silahla birlikte karakola gidip teslim olunca gözaltına alınan 21 yaşındaki Dilara K., ifadesinde şunları söyledi: “Babam uyuştucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulundu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp ‘Sizi öldüreceğim’ diye bağırmaya başlayınca, tabancayla alıp korkutmak amacıyla ateş ettim.”

Dilara K. polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, babasının cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.