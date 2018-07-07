‘Annem sandım’ dedi: Sarılarak taciz ‘sarkıntılık’ sayıldı; ceza indi

İstanbul’da bir kadını sarılarak taciz eden erkeğe ‘sarkıntılık’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi.

Ümraniye ilçesinde 23 yaşındaki Ü.E. hakkında 15 Nisan 2015’te 40 yaşındaki Y.Ö. isimli kadına apartmanda sarılarak taciz ettiği suçlamasıyla dava açıldı.

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‘Basit cinsel saldırı’yla suçlanan Ü.E.’nin İstanbul Anadolu 67’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davasında 23 Mart 2017’de karar duruşması yapıldı.

‘Tehdit etti’

Y.O., yaşadığı apartmana girdiği sırada merdiven boşluğunda sanıkla karşılaştığını, sanığın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı. Tehdit edildiğini ifade eden kadın, yardım için bağırması üzerine komşuları olan bakkalın oğlunun yardıma gelmesiyle sanığın kaçtığını ve sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

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Suçlamayı kabul etmeyen Ü.E., ‘basit cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan üç yıl dokuz ay hüküm giydi.

‘Annem sandım’

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile sanık, yerel mahkemenin kararını istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, istinaf başvurularını değerlendirmek için duruşma açtı.

Duruşmaya katılan sanık, yine suçlamaları kabul etmezken kadına yönelik cinsel saldırı eyleminin bulunmadığını dile getirdi. Ü.E., “Annem sandığım için sarıldım” dedi.

Cezada ‘indirim’

İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin ‘basit cinsel saldırıya teşebbüs’ suçundan verdiği cezayı bozdu. Mahkeme, sanığa ‘sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı’ suçundan bir yıl sekiz ay hapis cezası verdi.