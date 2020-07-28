Annelerinin 34 yıl önce bahçede kaybettiği alyansı evin yeni sahipleri bulup teslim etti

İskoç müzisyen Phil Cunnigham ve kardeşleri üç yıl önce yaşamını yitiren annelerinin, 34 yıl önce evinin bahçesinde düşürüp kaybettiği alyansının bulunmasının sevincini yaşıyor.

Fotoğraf: Laura Cunnigham Brown

Folk müzik şarkıcısı Cunnigham’ın annesi Mary Cunnigham, 1957’den 2017’ye kadar başkent Edinburgh’daki bir apartman dairesinde yaşadı. 1986 yılında alyansını bahçede düşürdü ve bulamadı.

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Mary Cunnigham 2017’de hayatını kaybettikten sonra eve yerleşen yeni sahipleri, bahçe düzenlemesi yaparken üzerinde, “Jack’ten Mary’ye, 29 Eylül 1950” yazan altın yüzüğü buldu. Toprağı kazarken alyansı bulduktan sonra eski sahibine ait olabileceğini düşünerek bir komşu aracılığıyla Phil Cunnigham’ın kız kardeşine ulaştı.

Önümüzdeki pazartesinin annesinin ölüm yıldönümü olduğunu anlatan Cunnigham, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle onu andıklarını anlatarak şöyle devam etti: “Annem yüzüğü kaybettiğinde çok üzülmüştü. Varklıklı insanlar değillerdi ve sahip oldukları her şey onlar için çok değerliydi. Babamın ona verdiği bir hediyeyi kaybettiği için yıllarca üzüldü.”

Kendisinin yüzük meselesini unuttuğunu söyleyen Cunnigham, “Önce kız kardeşime ulaşmışlar. Telefonla arayıp bana söylediğinde şaşırdım ve çok sevindim. Sonra üç kardeş annemizden hatıra yüzüğü teslim aldık” dedi.

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Cunnigham, yüzüğü kız kardeşi Laura Cunnigham Brown’un taktığını da sözlerine ekledi.