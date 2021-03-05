Anneleri ölen yedi yavruyu, yavrularını kaybeden köpek emziriyor

Erzincan’da, annesi ölen yedi köpek yavrusunu hayvan barınağındaki başka bir köpek emziriyor.

Fotoğraf: AA

Anneleri trafik kazasında ölen yedi köpek yavrusu, belediyenin hayvan barınağında bulunan ve kısa süre önce yavruları hastalıktan ölen köpeğin yanına yerleştirildi.

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Köpek, uyum sürecinin ardından sahip çıktığı yavruları emzirmeye başladı. Onları gören ziyaretçiler hayran kaldı.



Belediyenin açıklamasında görüşlerine yer verilen hayvan barınağının yetkilisi veteriner hekim Arife Kaya şunları söyledi: “Süt annemiz çok tatlı, yedi yavruyu sahiplendi. Annenin yavruları sahiplenmesi için başlarını bekleyip emzirmeye çalıştık. Şükür ki anne yavruları sahiplendi, yavrular da annelerini çok benimsedi. Güzel bir tabloyla karşı karşıyayız.”