Anneanne davayı kazandı: Torunu, annesini öldüren babasının değil kendi soyadını taşıyacak

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, boşandığı eşi tarafından 2016’da öldürülen kadının annesi, torununun kendi soyadını kullanabilmesi için açtığı davayı kazandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Edremit 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmaya anneanne Ferdağ Gövem ve nüfus müdürlüğü temsilcisi Halil Özen katıldı.

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Davayı karara bağlayan mahkeme, öldürülen Esra Gövem’in altı yaşındaki kızının soyadının ‘Gövem’ olarak tashihini ve nüfusa bu şekilde tescilini kararlaştırdı.

‘Çok şükür.. bize ağır gelen soyisim silindi’

Ferdağ Gövem, adliye çıkışında torununun velayetinin kendisinde olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Bugün iki ayrı talebimiz vardı; biri çocuğumuzun cezaevine gitmemesi, kişisel ilişkinin kesilmesi, diğeri de soyadı değişikliğiyle ilgili. Kişisel ilişkinin kesilmesi davamız reddedildi. Olabilir, kabul ettik. Soyisim davamız da çok şükür, bize ağır gelen o soyismi silindi, ‘Gövem’ olarak kabul edildi. Bu bizim için çok iyi oldu. Gerçekten çok sevindim. O soyisim bana çok ağır geliyordu. Normalde hukuki işlemlerde de çok zorlanıyorduk. Ayrıca bir örnek teşkil etmesi açısından bu dava benim için gurur duyucu bir durum. En azından kızımın soyismi olduk artık. Örnek olsun, emsal olsun. Çok sevindirici bizim için.”

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Temyiz yolunun açık olduğunu belirten Gövem, karşı tarafın karara itiraz edebileceğini sözlerine ekledi.

29 Mayıs 2016’da, Tolga Yavaşer, çocuğunu alıp gezdireceğini söyleyerek yedi ay önce boşandığı 24 yaşındaki Esra Gövem’in Camivasat Mahallesi’ndeki evine gitmiş, evin önünde çıkan kavga sırasında Gövem’i bıçakla yaralayıp kaçmıştı. Gövem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, Yavaşer, müebbet hapse mahkum edilmişti.