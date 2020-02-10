Anne, yedi yaşında ölen kızıyla sanal gerçeklikte ‘buluştu’

Güney Kore’de bir anne, 2016’da yedi yaşında hayatını kaybeden kızıyla sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde ‘buluştu.’

‘Çok kısa sürdü ama çok mutlu bir andı’

BBC Türkçe’nin haberine göre ‘Seninle Buluştum’ adlı belgesel için prodüksiyon ekibi, sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak anne Jang Ji-sung ve kızı Nayeon’u sık sık götürdüğü bir parkta simülasyonla bir araya getirdi.

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Anne kızına ‘dokunurken’ elleri titredi ve gözyaşlarına boğuldu.

Dört çocuk annesi Jang, duygusal karşılaşma için “Belki bu gerçek cennet. Nayeon’la buluştum. Beni gülümseyerek çağırdı. Çok kısa sürdü ama çok mutlu bir andı. Sanırım hep görmek istediğim rüyayı gördüm” dedi.

Nasıl yapıldı?

Çekim için bir çocuk manken kullanıldı. Sonra bu çocuğun görüntülerinin üzerine Nayeon’un yüzü ve vücudu yansıtıldı. Kayıtta Nayeon’un gerçek sesi kullanıldı.

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‘Neredeydin anne?’

Baba ve kardeşlerin de izlediği çekimde, sanal çocuk yüzünde sanal gerçeklik gözlüğü bulunan Jang’a doğru koşarak “Neredeydin, anne? Beni düşündün mü?” diye soruyor.

Gözyaşları içindeki anne “Her zaman” diye yanıt veriyor sanal kızının ellerini ‘tutuyor.’