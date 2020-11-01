Anne ve çocuklarını çıkaran UMKE görevlisi: Küçük kızın gözlerini gördüğüm anı unutamıyorum

İzmir’deki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ve çocuklarına ulaşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi’nden (UMKE) Cem Boyacı, küçük kıza ulaştığındaki anın gözlerinin önünden hiç gitmediğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Perinçek ve üç çocuğu, cuma günü saat 14:51’de meydana gelen depremden 23 saat sonra enkazdan çıkarılmıştı. Perinçek ve 10 yaşındaki iki kızları Ezel ve Elzem Perinçek yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, yedi yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.

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AA’nın haberine göre enkaz altında küçük bir delik açarak anne ve çocuklarının bulunduğu alana 23 saatin ardından ulaşan ekipte olan Kastamonu UMKE ekibinden Boyacı gönüllü olarak enkaza girdi.

Önce anne Seher Dereli Perinçek’e ulaşan Boyacı, daha sonra iki kız kardeşe ulaşmayı başardı.

Aile ile ilk temaslarını ve diyaloglarını anlatan Boyacı şunları söyledi:

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“İlk olarak annenin eline ulaştım ve onu bulunduğu yerden çıkardım. Daha sonra tepe lambamı yaktığımda küçük kız çocuğunun gözlerini gördüm. Çok mutlu oldum ve duygulandım. Ağlayacak oldum fakat bir an önce onları oradan çıkarmamız gerekiyordu.”

Küçük kız çocuğuna ulaştığındaki anın gözlerinin önünden hiç gitmediğini ifade eden Boyacı, “Onunla babasına ne kadar çok benzediğini konuştuk. Babası ile dışarıda tanışmıştık. Benimle konuştu ve o diyalogumuzu hiç unutmayacağım” dedi.

Kastamonudan gelen UMKE ekip sorumlusu Bilal Ödemiş ise enkaz altında açılan küçük deliğe vücudu küçük birisinin girmesi gerektiğini söylediler ve ekip arkadaşı Boyacı’nın gönüllü olarak girdiğini söyledi.

Arkadaşının 1.5 saat enkazda kaldığını vurgulayan Ödemiş, “İsmail dışarıya çıkarken anne ve çocuklarını çıkardığındaki mutluluğu ömrüm boyunca unutamayacağım” ifadelerini kullandı.