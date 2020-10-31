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Yaramazlara biraz batar!

Anne ve çocukları defnedildi, geriye fotoğraflar kaldı

İzmir’deki depremde hayatını kaybeden anne ile iki çocuğu, bugün toprağa verildi. Yaşamını yitiren Ege Ilgaz’ın fotoğraflarına ise enkazda ulaşıldı.

Fotoğraflar: AA

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binalar yıkılmıştı.

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Nuri Seha Yüksel

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Nuri Seha Yüksel’in diş hekimi eşi Burcu Yüksel ve çocukları Ege Ilgaz ile Dila, Bayraklı ilçesindeki 283/15 sokakta yıkılan evlerinin enkazında kalarak yaşamını yitirmişti.

Bornova Hacılarkırı Mezarlığı’ndaki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenazeye baba Nuri Seha Yüksel’in yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li Özgür Özel ile AKP’li vekil Binali Yıldırım katıldı.

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Anne ve çocukları, namazın ardından defnedildi.

Enkazda fotoğraflar bulundu

Öte yandan, Ege Ilgaz’ın mezuniyet albümünü enkazda bulan ekipleri, fotoğrafları polise teslim etti.

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İzmir’in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, ilk üç katı çöküp yan yatan 11 katlı binada yapılan arama kurtarma çalışması sırasında vinçlerle destek sağlandı. Binanın yan yatmaması için üç vinçle destek verildi.

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