Anne ve babasını, dört gün arayla Covid-19 nedeniyle kaybetti

ABD’nin Georgia eyaletinde yaşayan 17 yaşındaki bir lise öğrencisi, dört gün arayla annesini ve babasını Covid-19 nedeniyle kaybetti.

Fotoğraf: GoFundMe

Justin Hunter, annesi ve babasına iki hafta önce yapılan testler pozitif çıktı. Lise takımında futbol oynayan Hunter’da belirti görülmedi ancak aile evde karantinadayken, 57 yaşındaki annesi Angie ve 59 yaşındaki babası Eugene Hunter’da belirti görüldü.

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Birkaç gün içinde öksürük, yüksek ateş, başağrısı ve bitkinlikten şikayet eden ikilinin durumu ağırlaştı. Çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Eyaletin başkenti Atlanta’da yaşayan Justin Hunter’ın babası 26 Temmuz’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı hastanede tedavi gören annesi ise dört gün sonra virüse yenik düştü.

‘Elimizden geleni yaptık’

Virüse karşı ailece çok dikkatli davrandıklarını, korunmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Hunter, “Hiçbirimiz maskesiz bir yere gitmiyorduk. Annem alışveriş yaparken eldiven de takıyordu. Hijyene çok dikkat ettik. Nasıl bulaştı bilmiyorum” dedi.

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Hayattaki en değerli varlıklarını bir hafta içinde kaybetmenin çok acı olduğunu söyleyen Hunter şöyle devam etti: “Yokluklarına nasıl alışacağım bilmiyorum. Annemin bana son söyledikleri, beni çok sevdiği ve iyileşmek için mücadele edeceğine dair sözlerdi. Onlar beni pes etmeyen, kendine acımayan bir insan olarak yetiştirdi. O nedenle gücümü toplayım yola devam etmek zorundayım.”

Okul takımında bu sezonki performansını anne-babasına ithaf edeceğini söyleyen Hunter’a destek için GoFundMe’de kampanya başlatıldı.