Anne ve babalarının kayıp ihbarı yaptığı çocukları, annelerinin ‘gizlice’ uzaklaştırdığı ortaya çıktı

Bursa’nın Kestel ilçesinde, dün öğle yemeğine geldikleri evden okula geri dönmek için çıkan çocukları yedi yaşındaki Efe Çınar ile kardeşi beş yaşındaki Mustafa Çınar’dan haber alamadıklarını söyleyen anne ve babanın ihbarı, polisi harekete geçirdi. Ancak daha sonra çocukların, aynı zamanda ihbarda da bulunmuş olan annelerinin evinde olduğu ortaya çıktı. Eşinden ayrı yaşayan annenin, çocukları, babalarından şiddet gördüğünü ileri sürerek gizlice uzaklaştırdığı anlaşıldı.

Fotoğraf: DHA

Anne ve babanın kayıp ihbarı üzerine polis, öğleden sonra okula gitmedikleri ortaya çıkan kardeşleri bulmak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alıp, arama başlattı.

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İki kardeş, saat 12.15’te öğle yemeği için eve geldi. Kardeşler, yemeğin ardından okullarına dönmek için evden çıktı. Babasından ayrı yaşayan anneleri işte olan çocukların öğle yemeğini yediren babaları Ercan Çınar, bir fabrikada gece vardiyasında çalıştığı için uyuduğunu, uyandığında, saat 15.00 sıralarında evde olmaları gereken oğullarının gelmediğini fark ettiğini söyledi. Hemen telefonla okulu arayarak, öğretmenlere ulaştığını, ancak iki kardeşin, öğle arasından sonra okula gelmediğinin söylendiğini anlattı.

Ayrı yaşadığı eşi ile oğullarının gidebilecekleri akrabaları ve arkadaşlarının evlerini tek tek aradığını söyleyen baba, sonuç alamadı. Bunun üzerine aile, durumu polise bildirdiğini ifade etti.

Çocuklarının iki gündür kayıp olduğunu söyleyen Ercan Çınar, ”Sağlıklarından endişe ediyorum. Anneleri ile ayrı yaşıyoruz. Karakola başvurduk, annesi de gelip ifade verdi. Çocuklarımın bulunmasını istiyorum. Okula diye gittiler ancak bir daha haber alamadık” dedi.

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Ancak araştırma sonunda çocukların kayıp olmadığı anlaşıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, kayıp olduğu öne sürülen Mustafa Çınar ve Efe Çınar’ın güvende olduğunu, kayıp olmadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Savcılık olaya el koymuştur. Babanın karakola yaptığı müracaatı sonrası araştırma yapıldı. Yapılan inceleme sonrası babanın farklı ifadeler kullanmasından, çocukların annelerinde olduğu ortaya çıktı. Anne, çocukların babadan şiddet gördüğünü ileri sürerek babadan uzaklaştırmış. Dosya savcılıkta, Bursalıların içi rahat olsun.”