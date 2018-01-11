Diken

Yaramazlara biraz batar!

Anne şefkati

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Singapur Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan bir orangutan, annesi Anita’ya sarılırken görülüyor. (Fotoğraf: Reuters)

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