Anne şefkati

Singapur Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan bir orangutan, annesi Anita’ya sarılırken görülüyor. (Fotoğraf: Reuters)
Yaramazlara biraz batar!
Singapur Hayvanat Bahçesi’nde yeni doğan bir orangutan, annesi Anita’ya sarılırken görülüyor. (Fotoğraf: Reuters)
Erzurum’da bir kişi nezarethane demirlerini bükerek kaçtı ancak kısa sürede yakalandı.
Özel konferanslar verdiği ve basın kampanyalarında görev aldığı Hattat Holding ile TTK arasındaki kömür sahası davasında, Hattat Holding lehine bilirkişi raporu hazırlayan Kural Diken’e yazılı açıklama yaptı
HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Almanya’da bazı kişilere suikast düzenleneceğine dair elinde belge olmadığını, duyumları bulunduğunu söyledi.
Sözcü gazetesi, eski Ankara belediye başkanı Melih Gökçek’in köşe yazarı olma isteğini reddetti.
Prof. Dr. Orhan Kural’ın Hattat Holding’le kurduğu ilişkilere rağmen yaptığı bilirkişilik görevi üzerine basın açıklaması yapan Bartın Platformu, Kural da dahil tüm bilirkişilerin şirketle olan ilişkilerinin yargı tarafından incelenmesini istedi