Anne rahmindeki bebeğin kalbinin üç boyutlu modeli geliştirildi

Britanyalı bilim insanları, anne rahmindeki bebeğin kalbinin 3 boyutlu görüntüsünü ve modelini hazırladı. Bu sayede doğuştan kalp hastası olan çocukların tedavi ve bakım süreçlerinin iyileşeceği vurgulandı.

Fotoğraf: BBC

BBC’deki habere göre başkent Londra’daki King’s College ve Guy’s and St Thomas’s Hastanesi’nin ortak çalışmasında, hamile kadınların MR’ı çekildi ve bu görüntü sayesinde gelişmiş bilgisayarlar aracılığıyla bebek kalbinin üç boyutlu modeli hazırlandı. Araştırma ekibinde yer alan uzmanlar, bu yöntemin kolaylıkla hastaneler tarafından kullanılabileceğini vurguladı.

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Şimdiye kadar bebeklerin kalplerinin iki boyutlu görüntüsünün alınabildiğini anımsatan uzmanlar, “Ancak fetüsün kalbi minicik ve çok hızlı atıyor. Bebek sürekli hareket ediyor. Bu nedenle iki boyutlu görüntüler net olmuyordu” dedi. Üç boyutlu görüntü ve model sayesinde daha net görüntü elde edildiğini belirten uzmanlar, bu sayede bebeğin kalbindeki sorunu daha net anlayıp en kısa sürede doğru tedaviyi belirleyebileceklerini söyledi.

Kendi kızını doğuştan kalp hastalığından kaybeden çocuk kardiyolojisi uzmanı Prof. Rıza Razavi de şunları söyledi: “Görüntüler çok net. Hem tanı hem de tedavi konusunda kesin ve çabuk karar almamızı sağlar. Ameliyat gerekiyorsa bebeğin doğru zamanda doğru ameliyatı olmasını kolaylaştıracak.”

Çalışmanın sonuçları saygın bilim dergisi Lancet’te yayımlandı.