Anne kuş yiyecek sanıp yavrusuna sigara izmariti verdi

Bir Facebook kullanıcısı sigara izmaritini yiyecek sanan bir anne kuşu ve izmariti heyecanla alan yavrusunu fotoğrafladı.

Fotoğraflar: Karen Mason / Facebook

Fox’ta yer alan habere görüntü, Karen Mason tarafından Florida’da bir kumsalda çekildi.

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Fotoğrafları çektikten sonra sosyal medyada paylaşan Mason “Sigara içiyorsanız, lütfen izmaritlerinizi arkanızda bırakmayın” uyarısı yaptı.

“Kumsallarımızı temizleyip onlara bir küllük gibi davranmayı bırakmalıyız” diyen Mason, fotoğrafı ‘bebekler izmarit yemesin’ anlamına gelen #nobuttforbabies etiketiyle paylaştı.