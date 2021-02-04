Anne köpek, donarak ölen yavrularının başında beş gündür bekliyor

Van’da sokakta yaşayan bir köpek, eksi 20 derecede donan iki yavrusunun başında beş gündür bekliyor.

Fotoğraf: DHA

Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde, bir köpeğin yavrusu donarak öldü. Yavrusunun başında bekleyen, zaman zaman koklayan köpeğe mahalleli yiyecek bıraktı.

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İki gün sonra donarak ölen diğer yavrusunu da aynı yere getirip başında beklemeye başlayan köpek, görenleri duygulandırdı.

Mahallede yaşayan Seyfullah Kasımoğlu, köpeğin iki gün arayla donan iki yavrusunun başında beş gündür beklediğini belirterek şunları anlattı: “Yol ortasında yavru köpek olduğunu gördüm. Biraz yaklaştığımda öldüğünü fark ettim. Anne köpek yavrusunun başında öylece bekliyordu. Köpeği merak ettiğim için birkaç saat sonra evden gelip görmek istedim ama yerinde değildi. Anne köpek, eksi 20 derece soğukta donan diğer yavrunun yanına bırakmış. Saniye bile yavrularının başından ayrılmıyor. Çok zor bir durum bu, herkesi duygulandırdı. Biz de köpeğe yiyecek bırakıyoruz.”