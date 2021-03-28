Anne kedi hasta yavrularını sağlık merkezine taşıdı

İzmir’de bir sokak kedisi, enfeksiyon nedeniyle gözleri açılmakta zorlanan yavrularını bir belediyenin sağlık merkezine götürdü.

Fotoğraf: DHA

Karabağlar ilçesindeki merkezin çalışanlarınca kaydedilen görüntüde anne kedi yavrulardından birini ağzında taşırken görülüyor.

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Birer gün arayla yavrularını getiren anne kedi miyavlayarak ‘yardım istemiş.’

Yavru kedilerin gözlerindeki enfeksiyonu fark eden doktor ve hemşireler ilk müdahaleyi yaptı.

Anne kedi ve yavrularını ilk gördüğünde çok şaşıran personel şunları anlattı: “Sokakta yaşayan anne kediyi vatandaşlarımızla birlikte besliyor, suyunu veriyorduk. Ancak doğum yaptığından haberimiz yoktu. Sabah saatlerinde hasta kabulüne başladığımız sırada, yavrularıyla birlikte çıkageldi. Uzun uzun miyavlayarak yardım istedi. Çok şaşırdık. Dikkatli inceleyince yavrularının gözünün kapalı olduğunu gördük. Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü arayarak, elimizdeki ilaçlarla ilk müdahaleyi yaptık. Yavruların gözleri kısa sürede açılınca hepimiz çok mutlu olduk. Daha sonra anne kedi ve yavrularını, daha iyi bakılmaları için Uzundere’ye gönderdik. İlk kez böyle bir şey başımıza geliyor. Hem duygulandık hem de iyileştiklerini görünce çok sevindik.”

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Tedavileri Uzundere’de bulunan veterinerlikte tamamlanan kedi ve yavruları kısa sürede sahiplendirildi.