Anne karnındayken ameliyat edilen Elouise bebek taburcu oldu

Britanya’da, şubat başında, anne rahmindeyken omurgasından ameliyat olan iki haftalık Elouise Simpson taburcu oldu.

Fotoğraf: BBC



BBC’deki habere göre Essex’te yaşayan annesi Bethan Simpson, 20 haftalık hamileyken çekilen ultrason sonucunda bebeğe ‘spina bifida’ (omurilik açıklığı, açık veya ayrık omurga) tanısı konuldu.

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Doktorlar, “Hamileliği sonlandıralım” dedi. Ancak Simpson, şimdiye kadar belirli sayıda kadına uygulanan fetal cerrahi yönetimini seçti. Birkaç hafta sonra dört saatlik ameliyata alınan Simpson’ın rahmi açıldı ve bebeğin omurgası ‘onarıldı.’

“İçimde tekme atarken ondan vazgeçemezdim. Bu nedenle riskli olsa da fetal cerrahi yolunu denedik. Kızım son derece sağlıklı doğdu” diyen Simpson, 1 Nisan’da dünyaya gelen kızını evine götürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Simpson, “Elouise’in yaşaması fetal cerrahiyle neler başarılabildiğinin kanıtı. Ancak herkeste işe yaramıyor biliyorum. Biz çok şanslıyız” dedi.

Doktorları, önleyici olarak antibiyotik verilen minik kızda spina bifida etkilerinin minimum ölçütte olacağını belirterek, “Normal bebekler gibi yürüyüp konuşabileceğini umuyoruz” dedi.

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Ameliyat masrafları bir dernek tarafından karşılandı. Ancak, Ulusal Sağlık Sistemi’nin yakın gelecekte anne karnındaki bebeklere uygulanan ameliyatların masrafını karşılacağı belirtildi.

Simpson’a uygulanan ameliyat Britanya’daki dördüncü fetal cerrahi uygulaması oldu. Bu yöntem daha çok Belçika ve ABD’de uygulanıyor.

10 bin hamilelikte bir görülen ‘spina bifida’ yukarıdaki örnekte olduğu gibi anne karnında müdahale edilmezse doğuştan sahip olunan bir anomali. Bebek, omurilik kapanmamış halde doğuyor. Sırtında bir açıklıkla doğan bebekte felç ve his kaybı gibi sağlık sorunları görülüyor.