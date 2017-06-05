Anne de tutuklu: Van’da 38 günlük bebeğe cinsel istismara ağırlaştırılmış müebbet

Van’da 38 günlük bebeğe cinsel istismarda bulunulmasıyla ilgili anne dahil tutuklu üç kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

26 Ocak’ta rahatsızlık ve kusma belirtileri gösteren bebek, anne P.T. ve F.A. ve Y.G. isimli şahıslar tarafından Van’daki özel bir hastaneye getirilmiş ve kafatasında kırık, vücudunun değişik yerlerinde ısırık, sol gözünde morluk tespit edilmişti.

Cinsel istismar bulgularına da rastlanınca durum polise bildirilmiş, 22 saat boyunca tedavi gören bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Anne dahil üç kişi tutuklanmıştı.

AA’nın haberine göre, şüpheliler hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu veya beden, ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme, bu suça yardım ile çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet istendiği belirtildi.