Anne dahil: Osmaniye’de 14 yaşındaki çocuğa istismar suçlamasına 11 tutuklama

Osmaniye’de 14 yaşındaki kız çocuğunun istismar edildiği iddiasına yönelik soruşturmada 11 kişi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA

Düziçi ilçesinde polise bir çocuğun istismara uğradığı, çocuğun babası ile üvey annesinin buna göz yumduğu yönünde ihbar yapıldı. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, şüphelilerin adreslerine giderek operasyon düzenledi.

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Operasyonda gözaltına alınanların isimleri ve yaşları şöyle: 35 yaşındaki H.A. 26 yaşındaki M.S., 24 yaşındaki Y.E.O., 40 yaşındaki O.K., 43 yaşındaki S.A., 33 yaşındaki Y.K. 33 yaşındaki Ö.İ., 62 yaşındaki A.D., 39 yaşındaki A.Ş., 21 yaşındaki M.İ., 41 yaşındaki B.K., 33 yaşındaki A.İ. ve 40 yaşındaki Ü.A.

Anne-babanın da arasında bulunduğu 13 şüpheli, bugün öğleden sonra emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, anne dahil 11 şüpheliyi tutukladı. Polis iki şüpheliyi daha arıyor.