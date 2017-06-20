Anne babaya gözaltının gerekçesi: ‘Kırmızı fularlı kız’ın tabutunun taşındığı fotoğraflar

Suriye’nin Rakka kentinde IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybettiği belirtilen Ayşe Deniz Karacagil’in annesi ve babasının gözaltına alınma gerekçesi ortaya çıktı: Kobani’deki cenaze töreninde çekilen fotoğraflar.
Karacagil, Antalya’da Gezi eylemlerine katıldığı gerekçesiyle‘örgüt üyeliği’nden 98 yıla kadar hapsi istendikten sonra PKK’ya katılarak ‘Destan Yörük’ kod adını almıştı.
Daha sonra Suriye’ye geçen Karacagil’in YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) bağlı Enternasyonal Özgürlük Taburu’nda IŞİD’e karşı savaşırken 29 Mayıs’ta hayatını kaybettiği duyurulmuştu.
Karacagil, Suriye’nin Kobani kentinde toprağa verilmiş, cenazeye Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçen annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Faruk Karacagil de katılmıştı.
Ayşe Deniz’in annesi Nuray Erçağan ve babası Ömer Karacagil, dün sabah Lübnan’ın başkenti Beyrut’tan bindikleri uçakla Türkiye’ye döndükleri sırada Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘örgüt propagandası’ suçlamasıyla gözaltına alınmış, savcının tutuklama talebine rağmen denetimli serbestlik koşuluyla salıverilmişti.
Gerekçe fotoğraflarmış
DHA’ya göre gözaltının gerekçesi Ayşe Deniz Karacagil için düzenlenen cenaze töreninde çekilen fotoğrafların medyada paylaşılması.
Buna göre cenaze töreninin ardından Antalya başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Antalya 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin talimatı üzerine Karacagil’in anne babasının evlerinde 16 Haziran günü arama da yapıldı.
İkili tutuksuz olarak Antalya’da yargılanacak.