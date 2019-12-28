Anne-babasının dövüp sokağa attığını söyleyen çocuk, ahırda çalıştırıldığı için kızıp intikam amacıyla iftira atmış!

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde, anne babasının kendisini dövüp, sokağa attığını ve kolunun kırıldığını öne süren Polat Ç.’nin (12), ahırda çalıştırılmasına kızdığı için yalan söylediği ortaya çıktı.

Fotoğraf: DHA

Polat Ç., teyzesinin yanına gidip jandarmayı aramış, dayak yediğini iddia etmiş ve ulusal ve yerel basında haber olmuştu.

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Jandarmanın gözaltına aldığı anne-baba serbest bırakılırken, çocuğun kolundaki kırığın inek tepmesi nedeniyle meydana geldiği öğrenildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı Yalvaç Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü uzmanları, çocuk ve anne-babayla ayrı ayrı görüştü. Polat Ç., jandarmaya yalan söylediğini itiraf etti.

Tepkiler nedeniyle çocuklarını da alıp başka bir beldedeki yakınlarının yanına giden baba Mutlu Ç. şunları söyledi: “Üç ay önce kırılan sol bacağımdan ameliyat oldum. Çalışamaz durumdayım. Ortaokul öğrencisi oğlumda karaciğer yetmezliği var. Bu nedenle 95 kiloya kadar ulaştı. Doktorlar hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ben de evdeki günlük işlerde çalıştırıyorum. Çocuklarım dünyaya geldiğinde dünyanın en mutlu insanıydım. Kim evladına kötü muamele eder? En büyük çocuğum Polat’a annesine yardım etmesi konusunda ısrar ediyorum. Hem ev işlerine yardımcı oluyor hem de sağlığı için hareket etmiş oluyor. Benim çocuk dövecek halim mi var?”

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‘Hakarete uğradım’

Baldızıyla aralarında husumet olduğunu ve başına gelenlerden dolayı hukuki mücadele başlatacağını söyleyen Mutlu Ç., şöyle devam etti: “Kafayı bize taktı. Çocuğun aklına girdi; ‘Seni alırlar sosyal hizmetlerde güzelce yetiştirir, okutur sonra memurluğa atanırsın’ diyormuş. Çocuğu brandanın altına saklamış, jandarma geldiğinde çıkarmış. Hastaneye gittiklerinde pansuman yapan sağlık görevlisi fotoğrafını çekip, sosyal medyada yayınlamış. Bir sürü hakarete uğradım.”

Okul öncesi ve sonrasında, annesine yardım için 30 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahırda çalıştığını anlatan Polat Ç. ise şu ifadeleri kullandı: “Babam, annem beni ahırda çalıştırdıkları için kızıyordum. Babamla annemden intikam almak için teyzemin yanına gidip, jandarmayı aradım. Beni ahırda çalıştırmayacaklarına söz versinler şikayetimi geri çekeceğim.”